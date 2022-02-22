Zara Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Zara Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

22.02.2022 16:18
Zara Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sivas'ta, Zara Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 38 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sivas'ta, Zara Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 38 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen görüşme sonunda birinci yıl yüzde 40, ikinci yıl enflasyon oranında zam yapılması için mutabakat sağlanarak protokol imza altına alındı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin taraflara hayırlı olmasını diledi.

Hizmet-İş Sendikası ile 38 belediye personeli için iki yıllık zam protokolünü imzaladıklarını söyleyen Çelik, "Dolayısıyla biz personelimizi yüksek enflasyona ezdirmedik. 2022 yılı için yüzde 40 oranında, 2023 yılında da enflasyon oranında tekrar zam uygulayacağız." dedi.

Belediye olarak personelle mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik, "Biz de personelimizin bu azimli çalışmalarına kayıtsız kalamazdık. Ayrıca şirket kadrolu 11 personelimizle protokolümüz bitmişti. Önümüzdeki günlerde ek bir protokolle, ek zamlarla bu personellerimiz için sözleşme imzalamış olacağız." diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek de güzel bir toplu iş sözleşmesi olduğunu aktararak, "Enflasyonun yukarılarda olduğu bir süreçte yüzde 40 gibi bir rakam bizim açımızdan da çalışanlar açısından da iyi bir rakam. Arkadaşlarımız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Hizmet İş Sendikası, Belediye Başkanlığı, Enflasyon, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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