Son Dakika Haberleri: Zara Belediyesinden akülü araç desteği
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Zara Belediyesinden akülü araç desteği

3 saat önce

Zara Belediyesi engelli vatandaşlara akülü araç desteğinde bulundu.

Zara Belediyesinden akülü araç desteği, System.String[]

Zara Belediyesi engelli vatandaşlara akülü araç desteğinde bulundu.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, tekerlekli sandalye kullanan yürüme engelli iki vatandaşı evlerinde ziyaret ederek, akülü araçlarını teslim etti.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmanın belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını belirten Çelik, "Her sağlıklı insan birer engelli adayıdır. Engelli olmak bir imtihandır, engelsiz yaşamlarını sağlamak da engelsizlerin imtihanıdır." dedi.

Çelik, akülü araçların ilçeye gelmesinde büyük payı olan Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Genel Başkanı Yüksel Hasan Önder'e teşekkür etti.

Fatih Çelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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