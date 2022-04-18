Zara'da 13 bin 850 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Zara'da 13 bin 850 fidan toprakla buluşturuldu

18.04.2022 16:32
Zara'da 13 bin 850 fidan toprakla buluşturuldu

Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği, oluşturdukları Cumhuriyet Ormanı'na 13 bin 850 fidan dikti.

Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği, oluşturdukları Cumhuriyet Ormanı'na 13 bin 850 fidan dikti.

9 ay önce üç arkadaşın aralarında whatsapp grubu kurmalarıyla başlayan ağaçlandırma platformu, 222 kişiye ulaşarak yakın zamanda dernek çatısı altında faaliyetlerine başladı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde ağaçlandırma sahası olarak belirlenen arazide geçen yıl kasım ayında 4 hatıra ormanına 9 bin 500 fidan diken dernek üyeleri, düzenledikleri törenle 8 yeni hatıra ormanı daha oluşturdu.

Cumhuriyet'in 100. yılına kadar 100 bin fidan dikmeyi planlayan dernek, Zara Cumhuriyet Ormanı'nda oluşturduğu hatıra ormanlarına ise Feti Aras, Halim Aydın, Abdullah Boztürk, Nadire Bozkurt, Salih Horan, Zeki Bal, Zara Lisesi 1976/1977 Öğretim Yılı Mezunları ve Yeşil Zara Gönüllüleri isimlerini verdi.

Zara Garnizon Şehitliği yanında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, "Böyle bir grubun, devamında da Zara Orman İşletme Müdürlüğümüzün kurulması bizim için sevindirici oldu. Özellikle gönüllüler ibaresi çok dikkatimi çekiyor. Herhalde gönüllüler ibaresi yazmasa ramazan ayında böyle bir kalabalık topluluk asla oluşmazdı. Bu ekibin oluşumuna katkı sağlayan herkese, Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise ilçedeki yeşillendirme çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek verdiklerini ifade etti.

Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman da bitki örtüsünden yoksun, yüzde 20 meyilli bir arazinin 20 yılda 20 santim toprağı taşıyarak yok ettiğini söyleyerek, "Yaptığınız işin ne kadar önemli, ne kadar hayırlı olduğunu siz düşünün." diye konuştu.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Doktor Rüşan Sümbüloğlu ise Cumhuriyet'in 100. yılı anısına ilçede 100 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Zara'da Cumhuriyet Ormanı oluşturduklarını aktaran Sümbüloğlu, "Geçen yıl 9 bin 500 fidanlı dört hatıra ormanı kurduk. Bugün ise sekiz hatıra ormanından oluşan 13 bin 850 fidanı toprakla buluşturduk. Önümüzdeki kasımda üyelerimizin ve hayırseverlerimizin katkısıyla 25 bin fidan daha toprakla buluşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü ve katılımcılar tarafından badem, ahlat, akasya, sarı çam ve kara çamdan oluşan fidanların dikimi yapıldı.

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Orman Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet, Kasım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da 13 bin 850 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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