Zara'da 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Zara'da 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı

18.05.2022 10:55
Zara'da 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever desteğiyle temin edilen 2 bin 500 meyve fidanı çiftçilere dağıtıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever desteğiyle temin edilen 2 bin 500 meyve fidanı çiftçilere dağıtıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, hayırsever iş insanı Hüseyin Önder'in destekleri ile Konya'dan 2 bin 500 elma, armut, kiraz, dut, erik ve badem fidanı getirttiklerini söyledi.

Şimşek, "İş insanımız Hüseyin Önder, merhum babası Ahmet Önder adına projemize destek sağladı. Destek sayesinde düşük maliyetli olarak temin ettiğimiz meyve fidanlarımızı 500 üyemize beşer adet dağıttık. Daha önce kırtasiye ve giyim projelerimize de destek olan iş insanımız Hüseyin Önder'e teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Önder ise gurbette de olsa ilçesinde baba mesleği çiftçiliği sürdürmeye çalıştığını dile getirerek, "Odamızın faaliyetlerini yakından takip ediyorum. İlçemiz çiftçilerine destek olabilmek adına odamızla müşterek faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Bizlere bu imkanı sağlayan oda başkanımıza, yönetimine ve oda genel sekreteri Zikri Bedir'e teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hüseyin Önder, Ziraat Odası, Konya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara'da 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zara'da 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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