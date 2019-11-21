Son Dakika Haberleri: Zara'da "2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
Son Dakika Güncel Zara'da '2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

Zara'da "2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde "2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Zara'da

Sivas'ın Zara ilçesinde "2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Belediye Düğün Salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Kaymakamı Mehmet Sayın, 2023 eğitim vizyonu ile eğitimde pozitif gelişme olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise, "Eğitim, bir toplumun gelişimi için en önemli unsurdur. Bizler de eğitim konusunda her zaman duyarlılığımızı göstermekteyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından teknoloji bağımlılığı, sınav kaygısı, aile içi iletişim, başarıyı artırma yolları, etkili ders çalışma yöntemleri, eğitimde veli faktörü, ergenlik dönemi özellikleri konularında öğretmenler ve veliler arasında bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı.

Mehmet Sayın, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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