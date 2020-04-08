Zara'da 40 yıllık makam şoförüne teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde 40 yıl kaymakamlara makam şoförlüğü yapan Yaşar Ergüt'e teşekkür belgesi verildi.

1980 yılında Zara Kaymakamlığında makam şoförü olarak göreve başlayan ve bugüne kadar 15 kaymakamla çalışan 65 yaşındaki Yaşar Ergüt için hizmet süresinin dolması nedeniyle belge takdim töreni düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Sayın, makamındaki törende, Ergüt'e teşekkür belgesini takdim etti.

Sayın, "Ömrünün büyük bir kısmını devletine ve görevine adayarak, dile kolay 40 yıl gibi bir süre hizmet veren Yaşar beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir süreç yaşamasını diliyorum." dedi.

Yaşar Ergüt ise "1980 yılında dönemin Kaymakamı Fehmi Kahya ile başladığım görevimi bugün itibarıyla tamamladım. 40 yıl boyunca sabırla ve severek yaptığım görevimde devletime ve sayın kaymakamlarıma sadakatle hizmet ettim." diye konuştu.