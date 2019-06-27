Son Dakika Haberleri: Zara'da 5 muhtarın mazbatası iptal edildi
Son Dakika Güncel Haber

Zara'da 5 muhtarın mazbatası iptal edildi

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sivas'ın Zara ilçesindeki beş köyde seçilen muhtarların mazbatalarını iptal etti.

Zara'da 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sivas'ın Zara ilçesindeki beş köyde seçilen muhtarların mazbatalarını iptal etti.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda seçilen Akören Köyü Muhtarı İbrahim Gülle, Aluçlubel Köyü Muhtarı Erkan Çelik, Culhali Köyü Muhtarı Hasan Acar, Karahasan Köyü Muhtarı Durcan Özel ile Selimiye Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz'ın seçilmeye engel durumlarının olması nedeniyle YSK kararı ile mazbataları iptal edildi.
Beş köy için 07 Haziran 2020'de yeniden seçim yapılacağı, seçim tarihine kadar Akören köyünde aza Osman Karataş'ın, Aluçlubel köyünde aza Rıdvan Çelik'in, Culhali köyünde Hüseyin Acar'ın, Karahasan köyünde Hasan Kayış'ın ve Selimiye köyünde de Taha Yılmaz'ın vekaleten muhtarlık görevini yürüteceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:52 Kaynak: AA
karahasan, akören, sivas, yüksek seçim kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara'da 5 muhtarın mazbatası iptal edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]