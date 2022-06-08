Zara'da açıktan eğitimleri tamamlayan 36 kadın mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zara'da açıktan eğitimleri tamamlayan 36 kadın mezun oldu

08.06.2022 17:39
Zara'da açıktan eğitimleri tamamlayan 36 kadın mezun oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde "Eğitimli Kadın, Güçlü Gelecek" projesi kapsamında açıktan eğitim alan kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Eğitimli Kadın, Güçlü Gelecek" projesi kapsamında açıktan eğitim alan kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan proje kapsamında çeşitli nedenlerden dolayı eğitimlerini yarıda bırakan 36 kadından 12'si ortaokul, 24'ü liseden mezun oldu.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, "Siz bugün sadece diploma almadınız. Sizin gibi olanlar, eğitimi yarıda kalmış, imkansızlıklar sebebiyle eğitimi tamamlanmayan kadınlarımız için umut ışığı oldunuz, rol model oldunuz." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik de okumanın yaşı olmadığını belirterek, mezun olan kadınları tebrik etti.

Mezunlar adına konuşan Sevim Ünal da çeşitli sebeplerden dolayı eğitimine devam edemediğini dile getirerek, "Oğlum liseye başlayınca ben de açık öğretim lisesine kayıt yaptırmaya karar verdim. Oğlumla birlikte aynı dönemde mezun olduk. Bu bana ayrı bir gurur veriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezuniyet belgesi alan kadınlar pasta keserek kep attı.

YORUMLAR
500
Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ hububat alım fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ hububat alım fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda kitaplık ve sergi açılışı yapıldı Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda kitaplık ve sergi açılışı yapıldı
Kaynak: AA

Meriç, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara'da açıktan eğitimleri tamamlayan 36 kadın mezun oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:48:06. #1.12#
SON DAKİKA: Zara'da açıktan eğitimleri tamamlayan 36 kadın mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement