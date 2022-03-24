Zara'da ana sınıfı öğrencileri matematiği oyunla öğreniyor - Son Dakika
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Zara'da ana sınıfı öğrencileri matematiği oyunla öğreniyor

24.03.2022 11:05
Zara'da ana sınıfı öğrencileri matematiği oyunla öğreniyor

Sivas'ın Zara ilçesinde "Oynayarak Matematik Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Oynayarak Matematik Öğreniyorum" etkinliği düzenlendi.

Ana sınıfı öğretmeni Feride Gönül Doğanay'ın projelendirdiği, Gazi İlkokulu "Kelebekler Ana Sınıfı" öğrencileri tarafından hazırlanan "Oynayarak Matematik Öğreniyorum" etkinliğinde okul öncesi öğrencilerinin dönem boyunca matematiği sevdirmek amaçlı yaptıkları materyaller sergilendi.

Bir hafta sürecek etkinlikte okul öncesi öğrencileri, hazırladıkları materyalleri katılımcılara anlatarak tanıtım yapacak.

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Yakup Yiğit, "Okul öncesi öğretmenimiz Feride Gönül Doğanay, İngilizce öğretmenimiz Büşra Öztürk ve 5 yaş grubu öğrencilerimiz tarafından geçen yıl ekim ayında başlanılan proje E-Twining projesi kapsamında hayata geçirildi. İlçemiz ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin gezebileceği etkinliğimizde matematiğin kolay öğrenimi ve sevdirilmesi metotları katılımcılara aktarılıyor." dedi.

Programa Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da ana sınıfı öğrencileri matematiği oyunla öğreniyor - Son Dakika


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