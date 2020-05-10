Zara'da Anneler Günü kutlandı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehidi Halil Kantarcı'nın Canova köyünde yaşayan annesi Fadime Kantarcı ile Tödürge köyünde yaşayan Güneydoğu gazisi İsmail Hakkı Şenel'in ailesini ziyaret etti. Hane ziyaretlerinde çeşitli hediyeler veren Sayın, fidan dikimi katılım belgesi takdim etti.

Zara Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu tarafından kurumlar ve hanelere yapılan ziyaretlerde şehit anneleri ile tüm annelere çeşitli hediyeler verilerek günleri kutlandı.

Son olarak 100 yaşındaki Şahzade Bektaş'ı evinde ziyaret eden Sayın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderdiği hediye paketini vererek, Anneler Günü'nü kutladı.

AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Kırkgöz, Zara Devlet Hastanesinde görev yapan sağlıkçıları ziyaret etti.