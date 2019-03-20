Zara'da Arıcılık Kursu Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde arıcılık kursu başladı.

Sivas'ın Zara ilçesinde arıcılık kursu başladı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü toplantı salonunda düzenlenen kursa 35 kursiyer katıldı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursta bal ve bal ürünlerinin üretimi, hasadı, arıcılık faaliyetlerinin temel aşaması, propois, polen, arı sütü üretimi konularında katılımcılara eğitim veriliyor.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2019 yılının ilk arıcılık kursunu 35 kursiyerimizin katılımıyla gerçekleştirmekteyiz. 72 saat sürecek kursumuzun sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olacak kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanacaklar." dedi.

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