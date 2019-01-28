Zara'da Bakır Rölyef Kursu Açıldı
10 dakika önce
Sivas'ın Zara ilçesinde bakır rölyef kursu açıldı.
Sivas
'ın Zara ilçesinde bakır rölyef kursu açıldı.
Zara Belediyesi ve Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursa, 15 kadın kursiyer katılıyor.
Kurs hakkında AA muhabirine açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, "Necmettin Sadıkoğlu tarafından verilen kurslarımıza ilgi çok yoğun olduğundan bu yıl ikincisini başlattık. 15 kursiyerimiz eğitim almakta. Hocamız nezdinde Türk İslam sanatının önemli figürlerini konu alarak bakır rölyeflere işleme yapan kursiyerlerimiz yaklaşık 4 ay eğitim alacaklar." dedi.
Çakmaktaş, katılımın yüksek olduğu kursların periyodik olarak devam edeceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:27 Kaynak: AA
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