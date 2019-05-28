Son Dakika Haberleri: Zara'da balya yapım fiyatları belirlendi
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Zara'da balya yapım fiyatları belirlendi

3 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde balya yapım fiyatları belirlendi.

Zara'da balya yapım fiyatları belirlendi, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde balya yapım fiyatları belirlendi.
Zara Ziraat Odasının yönetim kurulu toplantısı AA muhabirine açıklamada bulunan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, oda olarak yaptıkları piyasa araştırmaları neticesinde ilçe merkezinde balya yapım birim fiyatını 3 lira olarak belirlediklerini söyledi.
Fiyat karmaşasının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, "İlçemizde geçmişte yaşanan fiyat karmaşalarının önüne geçmek amacıyla başlattığımız piyasa araştırmaları sonucunda belirlenen fiyatlar dengeleyici unsur olmuştur. Bu uygulamayı yeni dönemde de yaparak Zara merkezde balya yapım fiyatı 3 lira olurken, ilçe merkezine uzaklık durumuna göre bu fiyat uygulamaları değişmektedir." dedi.
Tarımsal faaliyetlerde piyasa araştırmaları yapmaya devam edeceklerini belirten Şimşek, çiftçilerin uygulamadan memnun kaldığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:22 Kaynak: AA
Zeki Şimşek, Sivas, Güncel
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