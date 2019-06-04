Son Dakika Haberleri: Zara'da bayramlaşma programı düzenlendi
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Zara'da bayramlaşma programı düzenlendi

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Zara'da bayramlaşma programı düzenlendi, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Bayramlaşma programı, Mehmet Akif Ersoy Camisi resmi açılış töreni ile başladı.
Bir ay önce ibadete açılan cami için gerçekleştirilen resmi açılış töreninde konuşan İlçe Müftü Vekili Ali Özbay, "İlçe merkezimiz için bir ihtiyaç olan ve yıllardır düşünülen camimiz nihayet ibadete açıldı, şimdi de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkesin Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua ve salavatlar eşliğinde cami açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından cami avlusunda ilçe protokolü, vatandaşlarla bayramlaştı.
Buradaki programın ardından Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik ile ilçe protokolünün katılımı ile şehit aileleri ziyaret edilerek bayramları kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:05 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Sivas, Güncel
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