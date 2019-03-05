Zara'da Belediye Meclis Üyelerine Teşekkür Plaketi

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, görev süresi sona eren belediye meclis üyelerine plaket verdi.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, görev süresi sona eren belediye meclis üyelerine plaket verdi.



Zara Belediyesi, 2014-2019 dönemi son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala başkanlığında düzenlenen son meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.



Toplantıda konuşan Pala, belediye meclis üyeleriyle 5 yıl boyunca uyum içerisinde ilçe için, belediye faaliyetlerinin gerçekleşmesinde örnek bir meclis olduklarını söyledi.



Meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Pala, "Gündem maddelerinin görüşülmesinden kararların alınmasına, uygulanmasına kadar her aşamada meclisimiz mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdü. Bir sürecin sonuna gelirken güzel bir çalışma dönemini geride bırakıyoruz. Tüm üyelerimize bu güzel çalışma dönemi için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Toplantı sonunda Pala, meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor

Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum