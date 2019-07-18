Son Dakika Haberleri: Zara'da biçer döver makinesi hizmete sunuldu
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Zara'da biçer döver makinesi hizmete sunuldu

1 saat önce

Zara ilçesinde üç çiftçinin ortaklığında alımı gerçekleştirilen biçer döver makinesi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Zara'da biçer döver makinesi hizmete sunuldu, System.String[]
Zara ilçesinde üç çiftçinin ortaklığında alımı gerçekleştirilen biçer döver makinesi düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Zara Ziraat Odası Başkanlığı tesislerinde düzenlenen törende, ilçede çiftçilik faaliyetleriyle uğraşan Fatih Öztürk, Hakan Toparlak ile Murat Yıldız'ın ortaklığında alımı gerçekleştirilen biçer döver çiftçilere tanıtıldı.
Törende konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Zara'nın ilk biçer döverinin alınması ile çiftçilerimiz için önemli bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Biçer döverde dışa bağlılığı azaltacak bu alımla hem kolektif bir çalışma sağlanılacak, hem de yeni biçer döverlerin alımının önü açılmış olacak ve çiftçilerimizin iki aylık süreci verimli değerlendirilmiş olacak." dedi.
Belediye Başkanı Fatih Çelik ise, "Girişimcilik ve müteşebbis olmak çiftçilerimizin önünü açacaktır. Bu güzel birlikteliğin daim olmasını diliyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz'un okudu dualar eşliğinde biçer döver çiftçilerin hizmetine sunuldu.
Törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ilçe çiftçiler katıldı.
Mehmet Sayın, Fatih Öztürk, Murat Yıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:12 Kaynak: AA
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