Zara'da biçerdöverler denetlendi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde hububat hasadının başlaması üzerine bölgede çalışan biçerdöverler kontrol edildi.

Zara Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü birlikteliğinde hububat hasadında çalışan biçerdöverlerin denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, "Kurum olarak bölgemiz kırsalında hububat hasadında çalışan biçerdöverlerin, sahiplerinin ve sürücülerinin evrak ve belgelerini kontrol ederek, mahsulde tane kaybı olup olmadığını inceliyoruz." dedi.

Oda Başkanı Zeki Şimşek ise "Üç yıldır Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz ile biçerdöverlerin denetimlerini yapmaktayız. Hububat hasadı döneminde denetimlerin yanı sıra bölgemizde hububat mahsul durumunu da gözlemliyor, üreticilerimizden bilgiler alıyoruz. Kimi bölgelerimizde verim yüksek olurken kimi bölgelerimizde düşük verim elde edilmektedir. Genel olarak üreticilerimiz mahsulden memnun olduklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.