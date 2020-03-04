Zara'da bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Zara'da bilgi yarışması düzenlendi

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

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Sivas'ın Zara ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Zara Belediye Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen yarışmaya sekiz okul katıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş ile okul müdürlerinin katıldığı yarışmada Yapak Vakfı Özköyler Ortaokulu, Reşitakif Paşa Ortaokulu, Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Şerefiye Vali Aydın Güçlü Ortaokulu, Korkut Gümüşay Ortaokulu, Halil İbrahim Çifci Ortaokulu ve İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yarıştı.

Yarışmada birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu, Sivas'ta düzenlenecek bilgi yarışmasında Zara ilçesini temsil edecek.

Programda, Reşitakif Paşa Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koro, Müzik Öğretmeni Osman Sarıyıldız birlikteliğinde Zara türkülerini seslendirdi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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