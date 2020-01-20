Zara'da "Bir Kap Mutluluk Projesi" - Son Dakika
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Zara'da "Bir Kap Mutluluk Projesi"

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde "Bir Kap Mutluluk Projesi" kapsamında sokak hayvanları için barınak dağıtımı yapıldı.

Zara'da

Sivas'ın Zara ilçesinde "Bir Kap Mutluluk Projesi" kapsamında sokak hayvanları için barınak dağıtımı yapıldı.

Zara Kaymakamlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında sokak hayvanları için köpek kulübeleri, kuş yuvaları ve kedi evleri imal edildi.

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi atölyesinde üretilen köpek kulübeleri, kuş yuvaları ile Ankara'da bir mobilya firması tarafından imal edilen kedi evleri, Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı.

Kaymakam Mehmet Sayın, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey'in, bahçesinde hayvan sahiplenmesi bize de ilham oldu. Biz de sokak hayvanlarına bir proje yaptık. Geçen yıl da sokak hayvanları için bir proje yapmıştık. Bu yıl projemizi biraz daha genişleterek hayvanlarımız için yuvalar yapmak istedik. Projemiz için de önce Zara Anadolu Lisemizde bir kermes düzenledik. Kermesimizin geliriyle de Zara Çok Programlı Anadolu Lisemizin atölyesinde sokak hayvanlarına yönelik barınaklar hazırlattık. Bu barınaklarımızı iş yerlerimize, esnafımıza, kurumlarımıza, kamu kurumlarımızın bahçelerine bırakarak sokakta olan hayvanlarımızı sahiplendireceğiz. Bu projemiz sayesinde hiçbir hayvanımızın dışarıda kalmasını istemiyoruz, özellikle kış aylarında."

Özellikle okullardan, velilerden ve esnaflardan sıkça şikayetler geldiğini aktaran Sayın, "Bize gelen benzer şikayetler, sokak hayvanlarının aç kaldı, ya da dışarıda kaldığı ile alakalı. Biz bu sorunu gidermek için bir proje başlattık, 'Bir Kap Mutluluk' adı altında. İnşallah projemiz güzel şeylere vesile olur. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız, hayvanları ulu orta bırakmamaları, dışarıdan ilçemize getirip bırakanları görenler olursa da ilgililere haber vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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