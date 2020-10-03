Zara'da bir köye kütüphane kafe kuruldu - Son Dakika

Zara'da bir köye kütüphane kafe kuruldu

Sivas'ın Zara ilçesinde bir köyde kütüphane kafe açıldı.

Zara'da bir köye kütüphane kafe kuruldu, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde bir köyde kütüphane kafe açıldı.

Zara ilçesine bağlı Aşağıçamözü köyünde muhtar Veli İdare öncülüğünde, hayırseverlerin destekleri ile kütüphane kafe kuruldu.

Zara Ziraat Odası ile Zara Gençlik Platformu tarafından da kitap bağışında bulunulan kütüphane kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Muhtar Veli İdare, kütüphanenin köye hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Hayırsever bir köylümüz tarafından yapılan bağışla içerisinde geçmişte kullanılan, günümüzde kullanılmayan köy ve tarım aletleri, kilimlerden oluşan bir köşe kurduk, bir kısmında da raflar kurarak kütüphane ile kafe kısmı bulunan yarı açık bir yer inşa ettik. Kültür binamızın yanında kurduğumuz kütüphane kafe ile köylülerimiz burada vakit geçirerek kitap okuma imkanı bulacak, sohbet edebilecekler. Ayrıca büyük bir çardak kurarak burada da köylülerimiz açık havada kitap okuyarak, sohbet edebilecekler."

Açılış törenine Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Zara İlçe Başkanı Arslan Karaman, Zara Gençlik Platformu sözcüsü Nusret Öztürk ile köy halkı katıldı.

Ziraat Odası, Muhtar, Sivas, Kitap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da bir köye kütüphane kafe kuruldu - Son Dakika

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