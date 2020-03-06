Zara'da boyama etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik boyama etkinliği düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi Şefliği tarafından çocuk kütüphanesi bölümünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar kuru boya, pastel ve sulu boya ile boyama çalışması yaptı.

Etkinlikte Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çocuklara tarım ve hayvancılığı tanıtmak, sevdirmek amacıyla hazırlatılan ilçeye özgü tarımsal ürünlerin yer aldığı boyama kitapları hediye edildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan İlçe Halk Kütüphanesi Şefi Hilal Toğa, "Kütüphanemize ilgiyi artırmak, farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl başlattığımız etkinlik, haftada bir gün bir saat hikaye okuma, bir saat de boyama etkinliği olarak devam etmektedir. Etkinliğimize katılım gün geçtikçe artmaktadır." dedi.