Son Dakika Haberleri: Zara'da camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı
Son Dakika Güncel Zara'da camilerde 'askıda çorap' uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Zara'da camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı.

Zara'da camilerde

Sivas'ın Zara ilçesinde camilerde "askıda çorap" uygulaması başlatıldı.

Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya ile ilçe merkezinde bulunan 8 caminin girişine çorap askılığı konuldu.

Askılığın yanına yerleştirilen tabelaya, "Temizlik imandandır" Hadis-i Şerifi ile "çıplak ayakla ve kirli çorapla namaza durmayınız, askıdaki çoraplardan alabilirsiniz, ücretsizdir." ibareleri yazıldı.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, uygulamayla ilgili AA muhabirine, "Uygulamamızın temel amacı, camilerimize temiz girilmesini teşvik etmek ve kıyafeti ibadet etmeye müsait olmayan vatandaşlarımızın rahatlıkla çorap temin edebilmelerini sağlamak." dedi.

İlçe merkezinde başlattıkları uygulamayı köylere de yayacaklarını aktaran Sayın, isteyen vatandaşların camilere çorap bırakarak, kampanyaya destek olabileceğini vurguladı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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