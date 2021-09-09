Zara'da çiftçi çocuklarına kırtasiye seti hediye edildi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde köy okullarında okuyan çiftçi çocuklarına kırtasiye seti hediye edildi.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı, "Çiftçimizin Dostu, Geleceğimizin Destekçisiyiz" sloganı ile ilçeye bağlı 3 köy okulunda 200 öğrenciye içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası hediye etti.

Hayırsever iş insanı Hüseyin Önder'in desteklediği proje için Korkut köyü Gümüşay İlkokulu'nda dağıtım töreni düzenlendi. Proje ile Korkut Gümüşay İlkokulu, Yapak Vakfı Özköyler İlkokulu ve Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlkokulu'nda eğitim gören 200 ana sınıfı ile ilkokul öğrencisine kırtasiye setleri ulaştırıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, AA muhabirine, "Yeni eğitim yılının başlaması vesilesiyle oda olarak bir proje başlattık. Köy okullarımızda okuyan 200 öğrencimiz için temel kırtasiye malzemelerinden oluşan setlerimizi hazırlatarak kendilerine ulaştırdık. İstanbul'da ikamet eden iş insanı, hemşehrimiz Hüseyin Önder, çiftçi çocuklarımız için başlattığımız projemizin finans kaynağının tamamını üstlenerek destek oldu. Kendisine de destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Dağıtım törenine, Kaymakam Meriç Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.