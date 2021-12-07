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Zara'da çiftçiler bilgilendirildi - Son Dakika

Zara'da çiftçiler bilgilendirildi

07.12.2021 11:42
Zara'da çiftçiler bilgilendirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zara Ziraat Odası Başkanlığı birlikteliğinde Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Yüksel Yılmaz, Proje Yürütme Birimi yetkilisi ziraat mühendisi Murat Anlı ile Zara Ziraat Odası Genel Sekreteri Zikri Bedir tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı (KKYDP), tarımsal destek ödemeleri kapsamında gelir vergisi kesintisi iadesi ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili çiftçiler bilgilendirildi.

Toplantıda ayrıca kayıt dışı arazilerin kayıt altına alınması ile ilgili de bilgi verildi.

Toplantıya, Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlar ile çiftçiler katıldı.

Zara'da çiftçiler bilgilendirildi

Ziraat Odası, Hisarcık, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da çiftçiler bilgilendirildi - Son Dakika


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