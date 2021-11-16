Zara'da çiftçilere ucuz yem satışı yapılacak - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçilere ucuz yem temini amacıyla ziraat odası ile bir firma arasında anlaşma sağlandı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır uyguladıkları ucuz yem temini anlaşmaları sayesinde çiftçilere kolaylık sağladıklarını söyledi.

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Günlük artan fiyatlar nedeniyle bu yıl ucuz yem anlaşmasını zor şartlarda gerçekleştirdik. Oda kayıt belgesi ve perakende alım şartı ile firmaya giden çiftçilerimiz stoklarla sınırlı, ilk bin torbaya kadar Sivas üretimi 13 protein, 2 bin 600 kalori ekonomik besi yeminin torbasını 135 liradan temin edebilecekler. Sonrasında ise 140 liradan fiyat uygulanacak. Gelecek zamlara nazaran da piyasanın altında fiyatlarla bir yıl boyunca çiftçilerimize ucuz yem uygulaması yapılmaya devam edecek."