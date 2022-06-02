Zara'da çiftçilere yönelik çeşitli kurslar açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçiler için çeşitli kurslar düzenlendi.

Zara Ziraat Odası ile Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde süt sığırı yetiştiriciliği, besi sığırı yetiştiriciliği, arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları açıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı açıklamada, çiftçilerin devlet destekleri, hibeler ve faizsiz kredi desteklerinden faydalanmaları için İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alparslan Ergüt ile yaptıkları istişareler sonucu, çeşitli kursların düzenlenmesini sağladıklarını söyledi.

Halk eğitim merkezi dersliklerindeki kurslara 200 kişinin katılım sağladığını belirten Şimşek, "Taleplerin fazla olduğu kurslar, devam edecektir. Zara'nın tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçemizde hayvancılık ve zirai faaliyetlerin, köylerimizde nüfusun artmasını hedefliyoruz. Yakın zamanda başlatılan 10 yıl vadeli 500 bin liraya kadar faizsiz tarım ve hayvancılık kredi imkanından daha çok çiftçimizin istifade etmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.