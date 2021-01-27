Zara'da doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Zara'da doğaya yem bırakıldı

27.01.2021 10:25

Zara'da doğaya yem bırakıldı Sivas'ın Zara ilçesinde yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bırakıldı.

Zara'da doğaya yem bırakıldı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bırakıldı.

Kaymakam Mehmet Sayın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Ahmet Çördük, Sivas Şube Müdürü Okan Gün, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımı ile kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yaban hayvanlarının hayatta kalmaları amacıyla Şafaklı ve Ahmethacı köylerinde doğaya yem bırakıldı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Kaymakam Mehmet Sayın, "Gerek şehirlerde gerekse kırsalda sokakta ve doğada yaşayan hayvanlar bizlerin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Avlanmaktan ziyade yaşatmamız gereken yaban hayvanları için seferber olmak zorundayız. Dağlarda zorlu kış şartlarına maruz kalan yaban hayvanlarına mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Zara'da doğaya yem bırakıldı
Zara'da doğaya yem bırakıldı
Zara'da doğaya yem bırakıldı
Zara'da doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Sayın, Malatya, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zara'da doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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