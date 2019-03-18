Zara'da "Dönmeyi Düşünmediler" Oyunu Sahnelendi
54 dakika önce
Sivas'ın Zara ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Dönmeyi Düşünmediler" adlı oyun sahnelendi.
Sivas
'ın Zara ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Dönmeyi Düşünmediler" adlı oyun sahnelendi.
Zara Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Üniversitesi
Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda "Tiyatro Şapka" ekibince sahnelenen oyun büyük ilgi gördü.
Zara Kaymakamlığının başlattığı "Bir Gönül Bir Karanfil Projesi" kapsamında tek seans olarak oynanan oyunda Çanakkale Deniz Zaferi konu alındı.
Oyunu, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın
, kurum amirleri, şehit aileleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:18 Kaynak: AA
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