Son Dakika Haberleri: Zara'da Elektrik Kesintisi

Zara'da Elektrik Kesintisi

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde bir gün süre ile elektrik kesintisi uygulanacak.

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Sivas'ın Zara ilçesinde bir gün süre ile elektrik kesintisi uygulanacak.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'den (ÇEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, saat 09.00-16.00 arasında bakım çalışmaları nedeniyle Karşıyaka, Şeyhmerzuban, Kızılırmak ve Şehitler mahallelerinin tamamında, Ahmet Başyurt ve Reşitpaşa mahallelerinin de bir kısmında elektrik hizmeti sağlanamayacak.

Ayrıca aynı saatler arasında Bölge Trafik İstasyonu ve Karayolları 162. Şube Şefliği'ne de elektrik verilemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:36 Kaynak: AA

Karşıyaka, Çamlıbel, Sivas, Güncel
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