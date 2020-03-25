Sivas'ın Zara ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısı yapıldı.

İlçe halkının alınan önlemlere duyarlı olması amacıyla yerel bir medya kuruluşu tarafından hazırlanan video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Videoda, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Abdullah Eryıldız, Müftü Vekili Dursun Yiğit, Zara 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları "Evinde Kal Zara" çağrısı gerçekleştirdi.

Videoyu hazırlayan Adem Doruk, "Devletimiz ülke genelinde koronavirüs konusunda büyük fedakarlıklar yapmakta ve vatandaşların sağlığı için önlemler almaktadır. İlçemizde de uygulanan bu önlemlerin amacına ulaşması, ilçe halkının daha duyarlı olması amacıyla bu çalışmayı yaptık." dedi.