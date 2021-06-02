Zara'da gezici muayene istasyonu köylerde hizmet veriyor - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde TÜVTÜRK'ün gezici muayene istasyonu köylerde hizmet vermeye başladı.

Zara Ziraat Odası Başkanlığının talebi üzerine Şerefiye köyüne gelen gezici muayene istasyonu, 100'e yakın traktörün muayenesini tamamladı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çiftçilerin araç muayenesinde sıkıntı yaşamamaları için gezici muayene istasyonu talebinde bulunduklarını söyledi.

Zirai faaliyetlerin başladığını belirten Şimşek, talep olması durumunda diğer köyler için de gezici muayene aracını talep edeceklerini dile getirerek, "İl merkezine, Zara ve Suşehri ilçelerine uzak olan Şerefiye ve çevre köylerin bulunduğu 26 yerleşim yerinde ortalama 260 traktör bulunmaktadır. Çiftçilerimiz bu hizmetle büyük bir sıkıntıdan kurtulurken, zirai işlerinden de geri kalmamış oluyorlar." dedi.