Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, "Bu alanın temizliğe ihtiyacı vardı. Kaymakamlığımız ve belediyemiz birlikteliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle doğayı atıklardan kurtardık." dedi.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Karşıyaka, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zara'da gönüllüler çevreyi temizledi - Son Dakika

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