Zara'da "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın" çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara'da 'Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın' çalışması - Son Dakika

Zara'da "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın" çalışması

7 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde "Hava Soğuk, Kimse Dışarıda Kalmasın" çalışması başlatıldı.

Zara'da

Sivas'ın Zara ilçesinde "Hava Soğuk, Kimse Dışarıda Kalmasın" çalışması başlatıldı.

Zara Kaymakamlığı koordinasyonunda soğuk kış günlerinde barınma ve ısınma sıkıntısı çeken vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla başlatılan "Hava Soğuk, Dışarıda Kimse Kalmasın" çalışması kapsamında ihbar hattı oluşturuldu.

Zara Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı duyuru ile ilçe halkından ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar için kaymakamlığın haberdar edilmesini talep etti.

Çalışma hakkında AA muhabirine açıklama yapan Kaymakam Mehmet Sayın, "Kış şartlarının zor geçtiği süreçte kaymakamlığımız koordinesinde başlattığımız proje ile ilçe halkımızdan evde yalnız yaşayan, ihtiyacını tek başına karşılayamayacak nitelikte olan, barınma ve ısınma sorunu olan vatandaşlarımızdan bizleri haberdar etmelerini istiyoruz. 0346 816 10 01, 0346 816 37 33 ve 0346 816 33 33 numaralı telefonlarımıza bulunulacak ihbarlarla, ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaparak vatandaşlarımızı kış süresince misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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