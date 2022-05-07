Zara'da Hıdrellez kutlandı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde Hıdrellez dolayısıyla geleneksel "eğrilce" etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık, belediye ve Yeşil Zara Gönüllüleri Derneğince belediye düğün salonunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar mani okudu, çeşitli oyunlara katıldı ve halay çekti.

Dernek başkanı Rüşan Sümbüloğlu, "eğrilce" etkinliğinin geçmişte Hıdrellez günlerinde nişanlılar arasında piknik havasında yapıldığını belirterek, "Kuruyemişlerini, piknik malzemesini alan damat tarafı, kız tarafını davet ederek açık havada kendi aralarında eğlenirlerdi. Uzun süredir yapılmayan ve unutulan etkinliğimizi yeniden yaşatmak istedik. Kaymakamlığımız ve belediyemiz de dahil oldu fakat hava muhalefetinden dolayı bir üyemizin bostanında yapacağımız etkinliğimizi düğün salonunda yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ve vatandaşlar katıldı.