Zara'da içme suyu hattı yenileme çalışmaları

Zara Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Belediye ekiplerimizce mevcut içme suyu şebekesinin mahallelere su taşıyan isale hattında yenileme çalışmalarına başlanıldı. Yenileme çalışması ile birlikte eskiyen ve sık sık sorun çıkaran pik ve asbest su boruları, daha sağlıklı ve uzun ömürlü poliüretan borularla değiştiriliyor." dedi.

Çelik, ilçede su sorununu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi.