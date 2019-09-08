Son Dakika Haberleri: Zara'da içme suyu hattı yenileme çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Zara'da içme suyu hattı yenileme çalışmaları

1 saat önce

Zara Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Zara'da içme suyu hattı yenileme çalışmaları, System.String[]

Zara Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Belediye ekiplerimizce mevcut içme suyu şebekesinin mahallelere su taşıyan isale hattında yenileme çalışmalarına başlanıldı. Yenileme çalışması ile birlikte eskiyen ve sık sık sorun çıkaran pik ve asbest su boruları, daha sağlıklı ve uzun ömürlü poliüretan borularla değiştiriliyor." dedi.

Çelik, ilçede su sorununu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Karşıyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumartesi Anneleri, HDP binası önünde oturan annelere seslendi: Cumartesi Anneleri ile oradaki annelerin sorunlarını çözecek olan ülkeyi yönetenlerdir
Susamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması Gençlerbirliği, Galatasaray'ın Taylan Antalyalı transferi için hukuki girişimlere başladı! Son Dakika: İBB'den Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama: Buradan tasarruf ederek kaynak sağlayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:28:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara'da içme suyu hattı yenileme çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]