Zara'da İdlib şehitleri için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara'da İdlib şehitleri için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

Zara'da İdlib şehitleri için mevlit programı düzenlendi

7 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde İdlib şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Zara'da İdlib şehitleri için mevlit programı düzenlendi, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde İdlib şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Zara Belediyesi tarafından Tarihi Zara Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

Program sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "İdlib'de tüm Türkiye'yi yasa boğan hain bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu menfur saldırı sonucu vatan evlatlarımızı toprağa verdik. Türk ordusu tarih boyunca milleti tarafından hiç yalnız bırakılmamış, kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısıyla bir ve beraber olmuştur. İdlib şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin ruhları için tertip ettiğimiz mevlit programı ile manevi görevimizi yerine getirmeye çalışırken, ordumuzun da muzaffer olması için dualarımızı ettik." diye konuştu.

Çelik, "Ordumuzun ve devletimizin daima yanındayız. Buradan bir kez daha hain saldırıyı kınıyor, aziz şehitlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Sivas, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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