Zara'da ihtiyaç sahiplerinin yüzü iftarda gülüyor

Zara Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla her gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

Zara Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla her gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

Zara Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından evinde tek yaşayan, bakıma ihtiyaç duyan, yaşlı, engelli 120 aileye her gün iftarda sıcak yemek dağıtılıyor.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik de hane ziyaretleri yaparak sıcak yemek ikramında bulunan vatandaşlarla sohbet ediyor.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşların katkılarıyla ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek yardımı yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirten Çelik, "Rahmet ve bereket ayı ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine konuk olarak dertlerini dinliyor, sofralarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 9 mahallemizde 120 hanemize iftar öncesinde sıcak yemek servisi yaparken, ayrıca aşevimizde de halka açık iftar soframızda 200 vatandaşımıza hizmet veriyoruz." dedi.

Çelik, kimi zaman hane ziyaretleri yaptıklarını, kimi zaman da aşevinde vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında bir araya geldiklerini, birlikte oruç açtıklarını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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