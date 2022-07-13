Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki programa, 1981 yılından bugüne okuldan mezun olan öğrenciler ile görev yapmış idareci ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zara'da imam hatip lisesi mezunları bir araya geldi - Son Dakika

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