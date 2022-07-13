Zara'da imam hatip lisesi mezunları bir araya geldi

Sivas'ın Zara ilçesinde imam hatip lisesi mezun ve mensupları buluşması programı düzenlendi.
Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki programa, 1981 yılından bugüne okuldan mezun olan öğrenciler ile görev yapmış idareci ve öğretmenler katıldı.
Programda konuşan Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Murat Yiğit, katılımcılara teşekkür ederek, "Okulumuzun kurulduğu günden bugüne verdiği mezunlar geçen zamana karşı birbirinden hiç kopmadı." dedi.
Programa Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük ve imam hatip lisesi mezunları katıldı.
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