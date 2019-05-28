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Zara'da IPARD-II tanıtım toplantısı düzenlendi

15 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD-II altıncı çağrı ilanı programı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Zara'da IPARD-II tanıtım toplantısı düzenlendi, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD-II altıncı çağrı ilanı programı tanıtım toplantısı düzenlendi.
Belediye Toplantı ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından IPARD-II altıncı çağrı ilanı programının kapsadığı sektörler ve branşlar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
Toplantıda nüfusu 20 binin altında olan yerleşim yerlerinin kırsal alan kapsamında sayıldığı, çiftçilik dışında geçim kaynağı olmadığını ve Tarım Bağ-Kurlusu olduğunu ispat edenlerin merkezlerdeki proje alanlarının kırsal alan sayılacağı belirtildi.
Toplantıya, Zara Belediye Başkan Vekili Özlem Sarıtepe, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile çiftçiler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:01 Kaynak: AA
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Sivas, Güncel
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