Zara'da karla mücadele - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Zara Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Temizlik Saha Amirliği ve bağlı birimlere ait ekiplerce ilçe merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımların kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "İlçemizde iki gün süreyle etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerimizi seferber ederek yol açma ve temizleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şuan ana ve ara arterlerin tamamına yakını açıldı. Kar temizleme işlerimizde personelimiz canla başla çalışmaktalar." dedi.