Son Dakika Haberleri: Zara'da 'Kırsal Kalkınma Destekleri' anlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Zara'da 'Kırsal Kalkınma Destekleri' anlatıldı

2 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Zara'da 'Kırsal Kalkınma Destekleri' anlatıldı, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Belediye Toplantı ve Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda ziraat mühendisi Murat Alnıaçık tarafından desteklemeye esas yatırım konuları, destekleme miktarları, oranları ve başvuru süreçleri hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

Toplantıda yenilenebilen enerji sistemleri, sera yapımı, örtü altı seracılık faaliyetleri, mantar üretimi, soğuk hava depoları, hayvancılık ve arıcılık makine ekipmanları ile sabit yatırımlar konularında verilen desteklemeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Genel Sekreteri Zikri Bedir, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş dolandırıcının çorabından 60 bin liralık altın çıktı
Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara'da 'Kırsal Kalkınma Destekleri' anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]