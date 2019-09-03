Zara'da 'Kırsal Kalkınma Destekleri' anlatıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Belediye Toplantı ve Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda ziraat mühendisi Murat Alnıaçık tarafından desteklemeye esas yatırım konuları, destekleme miktarları, oranları ve başvuru süreçleri hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

Toplantıda yenilenebilen enerji sistemleri, sera yapımı, örtü altı seracılık faaliyetleri, mantar üretimi, soğuk hava depoları, hayvancılık ve arıcılık makine ekipmanları ile sabit yatırımlar konularında verilen desteklemeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Genel Sekreteri Zikri Bedir, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.