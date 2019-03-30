Zara'da "Kitap ve Kültür" Konulu Konferans Düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Kitap ve Kültür" konulu konferans düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Kitap ve Kültür" konulu konferans düzenlendi.



Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Zara İlçe Halk Kütüphanesi Şefliği tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde konferans gerçekleştirildi.



Konferansta konuşan kütüphane şefi Hilal Toğa, "2017 yılında hizmete açılan kütüphanemizin bir yetişkin, bir de çocuk bölümünde 20 bin adet kitap, 37 adet de süreli yayın bulunmaktadır. Kütüphanemizde ayrıca satranç oynanmakta, internet destekli ders çalışılmakta ve ödev yapılabilmektedir. Uzun zaman ilçemizde kapalı olan kütüphanemizin kısa sürede tercih edilen bir yer olması bizleri sevindirdi." dedi.



Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rıfat Kütük'ün konuşmacı olarak katıldığı "Kitap ve Kültür" konulu konferansa geçildi.



İlk Türklerden günümüze Türk kültüründe kitap izlerinin anlatıldığı konferansta Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde devlet yöneticilerinin kitaba verdikleri öneme değinildi.



Programa, Kaymakam Mehmet Sayın, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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