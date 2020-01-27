Zara'da Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara'da Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika

Zara'da Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu

7 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak'ın yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

Zara'da Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak'ın yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.


Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın Zara ilçe merkezinden geçen kısmının büyük bir bölümü, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 22 dereceye düşmesi nedeniyle buz tuttu.


Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede, kış şartları hayatı olumsuz etkilerken yüzeyi kısmen donan Kızılırmak, görüntüsü ile farklı kış manzaraları oluşturuyor. - SİVAS

Kızılırmak, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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