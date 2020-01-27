Zara'da Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika

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Zara'da Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu
7 saat önce
Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak'ın yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
Sivas'ın Zara ilçesinde Kızılırmak'ın yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.
Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın Zara ilçe merkezinden geçen kısmının büyük bir bölümü, hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 22 dereceye düşmesi nedeniyle buz tuttu.
Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede, kış şartları hayatı olumsuz etkilerken yüzeyi kısmen donan Kızılırmak, görüntüsü ile farklı kış manzaraları oluşturuyor. - SİVAS
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