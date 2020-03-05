Zara'da "Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel" ekinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara'da 'Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel' ekinliği - Son Dakika

Zara'da "Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel" ekinliği

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde "Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel" etkinliği düzenlendi.

Zara'da

Sivas'ın Zara ilçesinde "Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel" etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen programda ilçe merkezinde eğitim alan özel eğitim öğrencileri birlikte namaz kıldı.

Zara Müftülüğü Gençlik Merkezi Engelli Koordinatörü Fikri Çelebi, projenin amacının engellileri camilerin manevi iklimiyle buluşturmak olduğunu söyledi.

Projenin devam edeceğini aktaran Çelebi, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından sunulan din hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve engelli bireylerin camilerin manevi iklimi ile buluşturulması amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı 'Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel' etkinliğinde Zara merkezde eğitim gören özel eğitim çocuklarımız ile engelli bireylerimiz bir araya geldi." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunan programda İdlib şehitleri için dua edildi.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, Zara Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kaan Akbulut, öğrenciler ve cami cemaati katıldı.

Çelebi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:22 Kaynak: AA
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