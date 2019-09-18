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Zara'da muhtarlar toplantısı

48 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

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Sivas'ın Zara ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu yıl avlak alanı, ilimizin yüzde 45'inde, ilçemizin de yüzde 20'sinde, yani sadece Karagöl kısmında açık durumdadır. Bölgemizde kene ve benzeri canlılarla mücadele için Beç tavuğunun yaygınlaştırılması amacıyla çalışma yapmayı planlıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise köylerden çöp toplanması konusunda belediye olarak vatandaşları mağdur etmemek amacıyla her türlü hizmeti sağladıklarını aktararak,"Bizim gösterdiğimiz hassasiyet gibi muhtarlarımızın da bizlere yardımcısı olması gerekmektedir." diye konuştu.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Alparslan Ceyhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Sivas Şube Müdürü Okan Gün ile 112 Acil Çağrı Merkezi yetkililerinden Yasemin Kesici tarafından da muhtarlara bilgi verildi.

Toplantıya Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile kurum amirleri de katıldı.

Karagöl, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:10 Kaynak: AA
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