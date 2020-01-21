Zara'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Zara'da muhtarlar toplantısı yapıldı

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde ocak ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

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Sivas'ın Zara ilçesinde ocak ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Zara Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, ilçede yoğun kış şartları yaşandığını söyledi.

İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Sayın, "Burada muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın aciliyet durumlarını göz önünde bulundurarak köy yollarının açılmasında doğru bilgiyle bizlere ulaşmaları gerekmektedir. Asılsız bilgilerle karla mücadele araçları ve çalışanlarımız yönlendirilirse bir takım sıkıntıların doğmasına sebebiyet verilmiş olunur." dedi.

Kış sürecine tüm kurumların hazırlıklarını tamamlayarak girdiğini belirten Sayın, karşılaşılacak sorunlarda ve problemlerde muhtarlardan kendilerine bilgi vermelerini istedi.

Kurum amirlerinin de bilgilendirme yaptığı toplantıda İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" semineri verildi.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Salih Uludağ, kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

Mehmet Sayın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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