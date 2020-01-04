Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı - Son Dakika

Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı

7 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine kışlık bot dağıtımı yapıldı.

Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine kışlık bot dağıtımı yapıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Gühertaş Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından 'Eğitime Yardım Organizasyonu' kapsamında köy okulunda eğitim gören öğrencilere kışlık bot dağıttıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Dernek Başkanı Oğuzhan Altun, "Hayırseverlerimizin destekleri ile temin ettiğimiz 200 bot ve okul malzemelerini okulumuza ulaştırdık. Bizlere destek olan hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser, Zara Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Yılmaz, veliler ve öğrenciler katıldı.

Aydın Güçlü, İstanbul, Şerefiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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