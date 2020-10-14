Zara'da patates hasadı başladı - Son Dakika

Patates üreticisi Abdullah ise "16 yıldır patates üretimi yapmaktayız. Hayvancılıkta başaramadığımızı patates üretiminde başardık, 35 dönüm alanda üretim yaparak, yıllık 150 ton mahsul almaktayız." diye konuştu.

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