Zara'da peynir üretimi kursu açıldı - Son Dakika

Kursları yaygınlaştırmak istediklerini belirten Şimşek, "Köylerimizde kursların yaygınlaşması amacıyla sürü yönetimi kurslarımızın ardından şimdi de Yapak köyümüzde peynir üretimi kursu açtık. 253 saatlik eğitim sonunda 20 kursiyerimiz peynir üretimi elemanı sertifikası almaya hak kazanacak. Kurslar süresince 18-60 yaş arası, sosyal güvencesi olmayan ev hanımlarına yönelik kurs ile peynir çeşitlerinin üretimi uygulamalı öğretilecek." dedi.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı ve Zara Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde Yapak köyünde açılan kurs İŞKUR tarafından destekleniyor.

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