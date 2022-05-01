Zara'da polisler emniyet kemeri denetimi yaptı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde trafik polisleri Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemeri denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Sivas- Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarında denetim yaptı.

Polisler durdukları sürücülerin ve araçtaki vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, emniyet kemeri, hız kuralları, dinlenme süreleri konularında bilgi verdi.

Polis ekipleri, "Bayramınız kemerli olsun", "Yaşam için kısa mola" ve "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projeleri kapsamında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara broşür ve kırmızı düdük dağıttı.